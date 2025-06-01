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Более 50 видов сыра выпускают производители в Тюменской области

Экономика, 18:08 18 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Голландский, пошехонский, гауда, моцарелла, качотта - всего более 50 видов сыра выпускают производители в Тюменской области. Только за 2024 год они поставили на рынок 974 тонны этого молочного продукта.

Развитием сырной отрасли в регионе занимаются пять молокоперерабатывающих предприятий, а также индивидуальные предприниматели и частные сыроварни. Работают они как по традиционной технологии, так и по итальянским и французским рецептам, сообщает областной департамент АПК.

Тюменские сыры являются многократными дипломантами конкурсов "100 лучших товаров России", "Лучшие товары и услуги Тюменской области", Межрегиональной агропромышленной выставки, всероссийского смотра-конкурса "Сыры".

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# производство сыров , сыр

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