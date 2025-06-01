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В Тобольске продают трехвековой Торговый дом

Экономика, 18:30 18 июня 2025

ДОМ.РФ | Фото: ДОМ.РФ

Торговый дом 1760 года постройки продают в Тобольске. Объект культурного наследия имеет федеральный статус. Площадь здания составляет 1,8 тыс. кв. м, приусадебного участка – 0,29 га. Торги пройдут 11 июля, начальная цена лота - 2,56 млн рублей, сообщает госкорпорация ДОМ.РФ.

"Торговый дом является одним из первых капитальных строений на Базарной площади. Здесь шли торги, велись переговоры, решались судьбы поставок, карьеры. Каменное здание служило вначале купеческим подворьем, затем торговыми рядами, а позднее — питейным заведением. В XIX веке оно приобрело статус центра общественной жизни: в нём располагались лавки и склады", - уточнили в ДОМ. РФ.

В советское время здание использовали под нужды города, организовав в нем хранилище, мастерские. Оно находится на пересечении туристических маршрутов, а площадь окружают памятники архитектуры, оживлённые кафе и знаковые для города пространства.

Отметим, что инвесторы после реставрации здания могут использовать его для историко-культурной деятельности.

Более подробная информация о лоте здесь.

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# инвесторы , объекты наследия , реставрация , Тобольск

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