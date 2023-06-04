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Строители Тюменской области могут побороться за 52 млн рублей профчемпионата в Санкт-Петербурге

Общество, 14:16 04 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строители Тюменской области могут побороться за 52 млн рублей призового фонда международного чемпионата в Санкт-Петербурге. Состязания пройдут с 17 по 20 октября на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", сообщает информационный центр регионального правительства.

Участники – школьники, студенты, специалисты стройкомпаний могут состязаться как в командах, так и индивидуально. Представлено четыре номинации – промышленное строительство, проектирование промобъектов, управление проектом строительства и школьная лига.

Более подробно здесь.

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