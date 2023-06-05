Командиров тюменских студотрядов обучат конфликтологии и событийному менеджменту

| Фото: группа "Студенческие отряды Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: группа "Студенческие отряды Тюменской области" во ВКонтакте

Школу для командного состава студенческих отрядов Тюменской области проведут на базе детского лагеря "Алые паруса" в октябре. По результатам конкурса грантов губернатора региона программа получила поддержку в размере более 984 тыс. рублей.

"Школа проходит ежегодно, но обычно на базе образовательной организации весной, чтобы вновь прибывшие, особенно комсоставы, повысили свой уровень знаний и выходили уже подготовленные. В этом году у нас произошли перевыборы руководителей регионального отделения. Причем они состоялись поздно, только в конце марта. Поэтому мы просто физически не успели ее организовать", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель правления регионального отделения "Российские студенческие отряды" Елизавета Кунгурова.

Согласно описанию проекта, на сегодняшний день у комсостава студенческих отрядов и Штабов образовательных организаций регионов достаточно низкий уровень управленческих знаний и навыков. Также не растет численность участников отрядов, а у руководителей недостаточно знаний о методах привлечения новичков и их мотивации. При этом на смену опытным руководителям приходят те, кто работают опираясь на свои суждения, а не на знания и опыт. Для решения этих и других проблем необходимо обучение лидеров, считает председатель правления тюменского отделения.

"Отбора в школу не будет, мы приглашаем всех командиров, комиссаров и мастеров региональных студенческих отрядов и штабов стать участниками. Наша задача выучить ребят, дать им одинаковые инструменты и принципы деятельности, передать наши ценности", – поделилась Елизавета Кунгурова.

Около 90 человек получат возможность повысить уровень универсальных управленческих знаний, знаний по профилю отряда, навыков бесконфликтного общений, планирования и организации времени, событийного менеджмента. Интенсивы проведут руководители тюменского, уральского и центрального штабов.

"По некоторым профильным направлениям даже необходимо, чтобы приехали специалисты и повысили нам всем квалификации, в том числе и руководителям регионального отделения", - добавила Елизавета.

По ее словам, основная сумма гранта пойдет на оплату билетов экспертам, проживание и питание всех участников, частично - на брендированную продукцию.

"Хорошо, если и в следующий раз выделят грантовые средства на выездную школу. Это лучше. Потому что когда человек приходит на два часа вечером или в выходной день на обучение, у него степень погруженности и вовлеченности в процесс одна, а если он уезжает на два дня в загородный лагерь, где его ничто не отвлекает, то эффект будет намного лучше", - подчеркнула она.

Напомним, 114 проектов реализуют победители конкурса грантов губернатора Тюменской области в 2023 году. Общая сумма поддержки с софинансированием Фонда президентских грантов составит более 85,2 млн рублей.

Виктория Макарова