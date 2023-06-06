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Александр Моор наградил победителей конкурса "Лидеры 72"

Общество, 20:41 06 июня 2023

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил победителей конкурса молодых управленцев "Лидеры 72" 6 июня. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

В 2023 году было более 500 заявок. Впервые участвовали студенты из Югры и Ямала. "Еще в январе на встрече со Студенческим советом обещал посетить это мероприятие. Рад, что получилось увидеться, пообщаться", – написал Александр Моор.

Глава региона обсудил с молодежью разные темы – от деятельности после защиты диплома до патриотического воспитания. Проблему "отцов и детей" тоже затронули. Губернатор высказал уверенность в том, что молодое поколение достигнет новых высот.

"Спросили также, как все успевать совмещать: работу, личную жизнь, увлечения. Ответ простой – главное найти оптимальный баланс", – написал Александр Моор.

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# Александр Моор , Студенческий совет Тюменской области

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