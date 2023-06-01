О гостинице Лошкомоева расскажут тюменцам на экскурсии

| Фото: группа "Тюмень до нашей эры" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень до нашей эры" ВКонтакте

На комплексную экскурсию приглашает горожан и туристов Музей тюменских историй (ул. Володарского, 24). Посетителей ждет программа "Коммерческий меблированный дом Ф. П. Лошкомоева" и знакомство с экспонатами музея.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала музеолог, сотрудник Музея тюменских историй Дарья Романова.

"На экскурсии "Коммерческий меблированный дом Ф. П. Лошкомоева" мы рассказываем об этом выявленном памятнике культурного наследия, его хозяевах — отце и сыне Лошкомоевых. Они занимались перевозкой извести и мела. Эта гостиница считалась одной из самых доступных по ценам. В ней имелись кухня, телефон, ванная и электрическое освещение. При номерах был ресторан", — сообщила она.

Гостиничный комплекс состоял из двухэтажного деревянного здания и каменного флигеля, до наших дней сохранился только последний. Там сейчас и находится Музей тюменских историй. Из плана 1928 года известно, что на первом этаже каменного здания располагались буфет и кухня, на втором этаже были гостиничные номера.

Из книги Тюменской городской управы на разрешение в городе построек | Фото: Предоставлено Дарьей Романовой Из книги Тюменской городской управы на разрешение в городе построек | Фото: Предоставлено Дарьей Романовой

Вторая часть комплексной экскурсии — вариативная. Посетителей ждет либо экскурсия "История одной семьи" от автора проекта "Музей тюменских историй" Оксаны Усмановой, либо экскурсия "Легенда. Предмет. Семья" от Дарьи Романовой.

На экскурсии "История одной семьи" Оксана Усманова через историю собственной семьи рассказывает об истории города, региона, страны. Экскурсия проходит в формате диалога, гости музея могут делиться своими воспоминаниями. Предметы в музейном пространстве можно брать в руки. На экскурсии "Легенда. Предмет. Семья" через историю предмета из частной коллекции Оксаны Усмановой раскрывается история ее семьи и края.

Завершается экскурсия чаепитием с чаем дома Колокольниковых "Черный пион".

Продолжительность комплексной экскурсии — 1,5 часа. Стоимость — 500 рублей с человека. Возрастное ограничение: 6+.

Нужна предварительная запись по телефону +7 (908) 874-97-77 либо в сообщениях группы "Музей тюменских историй" во ВКонтакте.

Влада Нерадовская