Тюменским бойцам в зону СВО доставили партию дополнительного оборудования и снаряжения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Партию гуманитарного груза с дополнительным оборудованием и снаряжением доставил бойцам в зону СВО спецпредставитель губернатора Тюменской области Николай Савченко.

"Все пойдет в дело. Дорогие земляки, в очередной раз хотел бы сказать вам огромное спасибо! Храни вас Господь, здоровья вам, вашим близким. Вы оказываете нам неоценимую поддержку, и с вашей поддержкой мы победим!" - сказали военные.

От имени всех тюменцев бойцам вручили необходимое для разведки снаряжение и экипировку - противотепловизионные накидки, прицел ночного видения, прибор бесшумной стрельбы, рукоятку управления огнем, маскировочные сети. Как сообщает инфорцентр правительства Тюменской области, все имущество приобретено благодаря акции "100 миллионов для Победы".