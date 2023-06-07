  • 7 июня 20237.06.2023среда
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер западный

Тюменским бойцам в зону СВО доставили партию дополнительного оборудования и снаряжения 

Общество, 17:12 07 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Партию гуманитарного груза с дополнительным оборудованием и снаряжением доставил бойцам в зону СВО спецпредставитель губернатора Тюменской области Николай Савченко.

"Все пойдет в дело. Дорогие земляки, в очередной раз хотел бы сказать вам огромное спасибо! Храни вас Господь, здоровья вам, вашим близким. Вы оказываете нам неоценимую поддержку, и с вашей поддержкой мы победим!" - сказали военные.

От имени всех тюменцев бойцам вручили необходимое для разведки снаряжение и экипировку - противотепловизионные накидки, прицел ночного видения, прибор бесшумной стрельбы, рукоятку управления огнем, маскировочные сети. Как сообщает инфорцентр правительства Тюменской области, все имущество приобретено благодаря акции "100 миллионов для Победы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:20 07.06.2023Профилактику правонарушений среди подростков обсудили в Тюменской области на совещании с заместителем генпрокурора РФ
18:51 07.06.2023Водители электросамокатов не могут проехать в 30 локациях Тюмени
18:45 07.06.202324 этнодома встретят тюменцев на фестивале "Мост дружбы"
18:08 07.06.2023В селе Упорово построят новую станцию водоподготовки на 600 куб. м в сутки