Тюменские школьники изучают механизмы изменения климата

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Ученые ТюмГУ помогают школьникам разобраться в механизмах изменения климата. Летняя проектная школа "Химия-IT-Технологии" проводится для учащихся 6-10 классов региональным центром "Новое поколение", сообщает пресс-служба вуза.

Вместе с экспертами школьники приступили к изучению темы. Они рассматривают баланс биогенных элементов: количество и состав углерода, азота в экосистемах. Особое внимание будет уделено почве, накопителю и источнику эмиссии углекислого газа.

Экспертами трека "Экоклиматическая химия" выступают сотрудники центра изотопной биогеохимии X-BIO ТюмГУ Евгения Солдатова и Наталья Самохина.

"Ребята с юных лет должны разбираться в процессах, влияющих на климат, понимать причины глобального потепления. В дальнейшем это поможет им разрабатывать меры по смягчению воздействия на климат, создавать проекты по адаптации к последствиям глобальных изменений", – считает кандидат геолого-минералогических работ Евгения Солдатова.