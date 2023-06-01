  • 10 июня 202310.06.2023суббота
  • USD82,6417
    EUR89,0057
  • В Тюмени 13..15 С 1 м/с ветер юго-восточный

Патриарх Кирилл проводит освящение храма Вознесения Господня в Тобольске

Общество, 10:22 10 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин Великого освящения храма Вознесения Господня в Тобольске утром 10 июня. Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в престол вложат частицы мощей святых мучеников.

Отметим, это первый храм, построенный в городе более чем за 200 лет. Он был заложен в 2000 году, строительство началось в 2011 и завершено в 2022 году. Вместимость храма – до 900 человек.

Его особенностью является уникальная система теплоснабжения: для отопления установлены тепловые насосы с геотермальными зондами, которые осуществляют забор тепла из глубин земли и распределяют его по всей системе отопления.

Участие в церемонии принимают митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, полномочный представитель Президента РФ в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# патриарх Кирилл , Тобольск , храмы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:22 10.06.2023Патриарх Кирилл проводит освящение храма Вознесения Господня в Тобольске
10:15 10.06.2023Тюменские школьники изучают механизмы изменения климата
09:51 10.06.2023Обновленный сквер Болгаро-Советской дружбы в Тюмени откроется ко Дню города
09:05 10.06.2023Ишимские врачи вернули пациентке возможность ходить