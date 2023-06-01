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Лагеря дневного пребывания открылись в 416 школах Тюменской области

Общество, 17:42 11 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пришкольные лагеря дневного пребывания открылись на базе 416 школ Тюменской области. За лето в них отдохнут более 66 тыс. человек, пишет "Тюменская область сегодня".

Пришкольный лагерь дневного пребывания работает и в школе № 43 Тюмени. На первой смене с названием "Дружный хоровод" создано девять отрядов. Праздники и развлечения педагоги организуют сами. Учителя проводят музыкальные, художественные, спортивные, интеллектуальные кружки. На помощь педагогическому коллективу приходят вожатые из "Отрядов мэра", навигаторы детства, активисты РДШ.

Первую смену в учреждении посвятили Году педагога и наставника. В холле школы расположилась экспозиция, рассказывающая о педагогах разных поколений.

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# летний детский отдых

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