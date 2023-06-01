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Тюменский ученый пояснила зависимость сохранности продуктов от температуры

Общество, 11:29 12 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О прямой зависимости сохранности продуктов от температуры рассказала доцент кафедры инфекционных и инвазионных болезней ГАУ Северного Зауралья, кандидат биологических наук Наталья Белецкая.

По ее словам, любой продукт содержит безопасное количество бактерий. При соблюдении условий хранения производитель гарантирует качество и безопасность. Но если температура повышается, болезнетворные микроорганизмы начинают размножаться. Опасна транспортировка и хранение в условиях повышенной температуры продуктов, которые употребляются без термической обработки – колбаса, сметана, творог, другие молочные продукты, готовые блюда по доставке.

"Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в сильную жару некоторые продукты могут испортиться еще по дороге домой. Они не выдерживают высоких температур, поездок в общественном транспорте", – подчеркнула ученый.

В список скоропортящихся продуктов она внесла: продукты переработки мяса, птицы, яиц, молока, рыбы и нерыбных объектов промысла. А также мучные кремово-кондитерские изделия с массовой долей влаги более 13%, кремы на растительных маслах, напитки, продукты переработки овощей, майонез, маргарин, все виды пресервов.

Впрочем, риск можно снизить, используя сумку-холодильник. В ней можно довезти продукты из магазина, не опасаясь за их сохранность, пишет АиФ-Тюмень.

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# безопасность , здоровый образ жизни , продукты питания

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