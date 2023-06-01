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Показ классического мюзикла пройдет в открытом киноклубе "Конторы пароходства" в Тюмени

Общество, 13:35 12 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия""

Показ классического мюзикла "Поющие под дождем" пройдет в открытом киноклубе "Конторы пароходства" в Тюмени 14 июня, начало в 19 часов. В сюжете рассказывается о популярной звезде немого кино, чей успех начинает рушиться с переходом Голливуда на звуковой кинематограф. В фильме звучат старые песни, написанные для бродвейских шоу.

После просмотра фильма участники обсудят фильм и поделятся своими впечатлениями от увиденного. Организаторы кинопоказа – "Контора пароходства" и "Мой портал".

Вход свободный, необходима регистрация в группе "Конторы пароходства" в социальной сети ВКонтакте.

Возрастное ограничение 12+.

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# кинопоказ , Контора пароходства

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