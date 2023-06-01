251 метр трубопровода отремонтируют на ул. Рижской и Мельникайте в Тюмени до конца июля

| Фото: пресс-служба АО "УСТЭК" | Фото: пресс-служба АО "УСТЭК"

251 м тепловой сети в двухтрубном исполнении отремонтируют в районе жилых домов по ул. Мельникайте, 97 и ул. Рижской, 43 в Тюмени до 20 июля 2023 года. Сеть была проложена в 1966, 1969, 1970 годах, а последний капитальный ремонт производился в 1996 году, сообщает пресс-служба АО "УСТЭК".

"В мае УСТЭК приступила к капитальному ремонту участка тепловой сети в районе жилых домов по ул. Мельникайте - ул. Рижская. Подрядная организация выполнила значительный объем работ в границах дворовой территории. Специалисты провели земляные работы, произвели демонтаж старого и частичный монтаж нового трубопроводов, смонтировали строительную часть тепловой камеры, начали засыпать новый трубопровод грунтом. Завершить работы планируется до 20 июля", - сказала директор по капитальному строительству и ремонту УСТЭК Вера Маторыгина.

Объект отремонтируют в рамках муниципальной программы благоустройства дворовых территорий наравне с еще 18 объектами общей протяженностью более 3 км.

| Фото: пресс-служба АО "УСТЭК" | Фото: пресс-служба АО "УСТЭК"

Добавим, ремонтная кампания УСТЭК этого года масштабная. На некоторых объектах работы идут с опережением установленного графика, например, реконструкция трубопровода на ул. Холодильная протяженностью более 700 м, капитальный ремонт тепловой сети в районе жилого дома по ул. Ватутина, 16а.

Также энергетики обновят участки трубопроводов на улицах: Холодильной, Пермякова, Карла Маркса, Мельникайте, Ямская – Военная, Белинского и других. В июне планируют начать реконструкцию сетей на ул. Пржевальского и на участке сети у здания детского сада на Волочаевской. В июле приступят к обновлению сетей на Червишевском тракте, а также к реконструкции магистральной тепловой сети на Заречном проезде.