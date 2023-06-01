В Тюмени появятся остановки "ул. Судоремонтная" и "ул. Капитана Плахина"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Остановочные пункты "Детская библиотека № 11" и "ул. Жуковского" в Тюмени получат новые названия.

С 23 июня остановка "Детская библиотека № 11" будет называться "ул. Судоремонтная" для маршрутов регулярных перевозок №№ 20, 23, 31, 40, 45, 46, 53, 54, 54д, 66, 68, 76, 88, 124, 143, 144, 157.

Остановочный пункт "ул. Жуковского" переименован на "ул. Капитана Плахина" для маршрутов регулярных перевозок № 20 и № 68, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.