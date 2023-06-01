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Тюменец спилил сосны на один миллион рублей в Ярковском районе

Происшествия, 18:29 16 июня 2023

МО МВД России «Тобольский» | Фото: МО МВД России «Тобольский»

Ущерб в 1 млн рублей причинил лесному комплексу житель Тюмени, спиливший 50 сосен вблизи д. Новокурской в Ярковском районе.

Как сообщает МО МВД России "Тобольский", информация о незаконной рубке поступила от сотрудников лесничества. Полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 39-летний тюменец, владеющий пилорамой.

Он нанял рабочих, предоставил им бензопилы и грузовой автомобиль для доставки древесины, а также выбрал участок в труднодоступной местности. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений".

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# незаконная рубка , уголовное дело , Ярковский район

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