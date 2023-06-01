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Тюменская область и "НК "Роснефть" подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Экономика, 14:48 16 июня 2023

"РН-Уватнефтегаз" | Фото: "РН-Уватнефтегаз"

Руководители Тюменской области и "НК "Роснефть" подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ 16 мая. Одна из задач - вовлечение промышленных предприятий региона в производственные и логистические цепочки компании, сообщает департамент информации и рекламы "НК "Роснефть".

Соглашение подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. По оценке сторон, сотрудничество будет способствовать дальнейшему укреплению социальной стабильности в регионе.

В числе ключевых направлений – создание благоприятных условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов. А также обеспечение потребителей региона качественными нефтепродуктами, содействие развитию энергетического потенциала Тюменской области. Стороны также намерены реализовывать региональные социально-экономические программы и проекты по охране природы.

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# Александр Моор , Игорь Сечин , Роснефть , соглашение о сотрудничестве

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