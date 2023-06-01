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Тюменского пятиклассника наградили за помощь в тушении пожара

Общество, 19:43 16 июня 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники 32-го пожарно-спасательного отряда наградили ученика 5 класса тюменской школы № 41 Тюмени Александра Черемисина за помощь в тушении пожара. До приезда пожарных школьник самоотверженно тушил огонь подручными средствами.

Как сообщает управление МЧС России по Тюменской области, все случилось 26 апреля 2023 года. Пожар произошел в пятиэтажке на ул. Воровского, 21. С верхнего этажа огонь перекинулся на кровлю дома, а горящие материалы и искры падали на балкон 4 этажа квартиры, где проживает Александр и его семья. В это время юный тюменец был дома один, не растерявшись, он схватил ведро с водой и начал заливать тлеющие остатки, тем самым не допустив распространения огня в свою квартиру.

В торжественной обстановке тюменские пожарные вручили смелому школьнику благодарственное письмо и подарок.

Также, Александр познакомился с сотрудниками 15-й пожарно-спасательной части, которые провели для него познавательную экскурсию, показав караульные помещения, специальную технику, дали возможность примерить боевую одежду и подать воду из пожарного ствола.

В завершении мероприятия, пожарные пожелали Александру провести летние каникулы весело и безопасно, отметив, что будут рады в будущем увидеть его в рядах сотрудников МЧС России.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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