32 артефакта Великой Отечественной войны восстановили тюменские поисковики

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

32 артефакта Великой Отечественной войны восстановили тюменские подростки в рамках ежегодного проекта "Школа реставратора", который прошел с 29 мая по 17 июня. Участие приняли 30 школьников и юных бойцов поисковых отрядов, сообщает областной поисковый Центра им. Артура Ольховского.

В первой половине проекта проводились теоретические занятия, направленные на изучение обмундирования и снаряжения Красной Армии, видов и способов реставрации, техники безопасности при работе с инструментом и химическими реагентами. Каждый участник перед началом практической работой подробно изучил этапы реставрации, основы музееведения и теорию ведения научно-реставрационной документации.

Второй частью стала практика. За неделю работы поисковики восстановили личные вещи и элементы обмундирования солдат Красной Армии, а также предметы быта. 32 экспоната пополнят фонд Музея истории поискового движения Тюменской области.

"В течение года специалисты областного поискового центра, занимающиеся музейной работой, совершенствуют свои знания и навыки реставрации, поэтому и в 2023 году мы использовали новые методики практической работы. С помощью них восстановили изделия из кожи, дерева и металла", - отметил руководитель Школы реставратора Сергей Чекерис.

Все отреставрированные предметы найдены участниками тюменского регионального отделения "Поисковое движение России" на территории Калужской области. Они будут храниться в музейных фондах Областного поискового центра им. Артура Ольховского, а впоследствии пополнят экспозиции поисковиков и уголки боевой славы в общеобразовательных учреждениях города.