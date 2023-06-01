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Фаузия Тажина сыграет на колесной лире во время концерта в Тобольске

Общество, 09:24 20 июня 2023

vk.com/kamerata_sibiri | Фото: vk.com/kamerata_sibiri

Художественный руководитель и главный дирижер "Камераты Сибири" Фаузия Тажина сыграет на колесной лире во время концерта фестиваля "Лето в Тобольском кремле" 1 июля, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Колёсную лиру немногие знают, а тем более мало, кто слышал её живьём. Меня этот инструмент заинтересовал в контексте русской музыки, потому что его звучание идеально подходит народному вокалу и тем песням, которые мы представляем в нашей программе", - рассказала Фаузия Тажина.

Колесная лира бытовала на Руси с XVII века и полноправно считается русским народным инструментом.

"Мой инструмент – это европейский вариант, который называется симфония. В нем игровой механизм спрятан внутри деревянного ящика. Но принцип звукоизвлечения - струны и колесо, а главное звучание, такие же, как у той колёсной лиры, под которую пели русские бродячие музыканты", - отметила главный дирижер "Камераты Сибири".

Концерт "Музыка России" начнется во Дворце наместника (Тобольск, Красная площадь 1, стр. 3) 1 июля в 16 часов.

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# Камерата Сибири , лето в Тобольском кремле

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