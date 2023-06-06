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Фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" объединит шесть концертов

Общество, 20:58 05 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Шесть концертов пройдут в рамках фестиваля "Лето в Тобольском Кремле". Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своем ТГ-канале 5 июня.

"15 июля слушателям представится уникальная возможность услышать слияние голоса Леонида Агутина, звучания его группы "ЭСПЕРАНТО" и Тюменского филармонического оркестра. Добавлю, что у Леонида Агутина это первый опыт выступления с филармоническим оркестром", - говорится в сообщении.

Также на фестивале выступит российский музыкант, саксофонист Игорь Бутман. Заместитель главы региона уверен, в успехе проекта, который будет иметь продолжение в Москве, когда 29 июля на "ВТБ Арене" состоится концерт с теми же участниками. По его мнению, это еще один яркий пример сотрудничества двух регионов – Москвы и Тюменской области. Стратегическим партнером фестиваля является компания СИБУР.

напомним, концерты фестиваля состоятся в Тобольске 29 и 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля. Все выступления артистов будут транслироваться онлайн. Билеты уже в продаже.

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# Андрей Пантелеев , лето в Тобольском кремле

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