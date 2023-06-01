Поток внутреннего туризма в Тюменской области увеличился в 1,8 раз

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 50 % вырос внутренний туризм в России за четыре года. Самый высокий рост показали Тюменская область и республики Северного Кавказа, сообщают РИА Новости.

Максимальный рост показали Карачаево-Черкесия — в 3,1 раза, Кабардино-Балкария — в 2,2 раза и Тюменская область — в 1,8 раз.

Исследование провели на базе аналитической панели "Туризм". Для этого использовались обезличенные ретроспективные данные о количестве туристических поездок и тратах отдыхающих по первым кварталам 2019-го и 2023 года.