Тюменцы научат участников форума "Утро-2023" создавать востребованные форматы контента

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Создавать востребованные форматы контента и упаковывать медиапродукт научат тюменские эксперты участников форума "Утро", который пройдет в Челябинской области с 24 по 29 июня. Тюменская область представит площадку "Медиасоздатели Урала".

Программа максимально глубоко погрузит участников в процесс: от анализа темы, проблемы и аудитории до готового к производству контента. На треке с интерактивной лекцией выступит продюсер информационных проектов по науке и экологии агентства Бюро Up Александра Оверченко. Еще один интенсив проведет директор АНО "Центр развития цифрового капитала" Ирина Урбант. Она расскажет про то, как определить ключевую аудиторию и стейкхолдеров. Ребятам будет предложена форма, заполняя которую они смогут описать портреты своей целевой аудитории, определиться с форматом контента и выявить заинтересованные стороны, которые помогут им в распространении созданного медиапродукта.

"Бывает, что идея контента приходит раньше, чем ответы на вопросы "а для кого мы создаём?", "а какую задачу это решает?". Это влечёт за собой притягивание нужной аудитории за уши. С таким подходом не стоит ожидать грантовой поддержки и результативности. Я постараюсь научить узнавать людей, выявлять их интересы и запросы", - сказала корреспонденту "Тюменской линии" Ирина Урбант.

Также на площадке выступит директор креативного агентства FOL’GA Дмитрий Петрулев и его коллега проджект-менеджер Анастасия Гончарук. Они поделятся правильным созданием концепции и научат, как упаковывать идею медиапродукта. Кроме этого, состоятся "Тру стори о создании и продвижении медиапродуктов" и "Экспертиза и аукцион продуктов".

Полную программу площадок Тюменской области и других регионов можно найти в официальной группе форума уральской молодежи "Утро" во ВКонтакте.

Напомним, в составе тюменской делегации на событии будут присутствовать 73 человека. В их число вошли три краснодонца.

Помимо образовательной программы на форуме пройдет конкурс "Росмолодежь.Гранты". Участники смогут побороться за финансовую поддержку до 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

Виктория Макарова