В Тюменской области 14 разработчиков получат по 500 тысяч рублей по программе "УМНИК"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

14 тюменских разработчиков признаны победителями программы "УМНИК". Каждый получит по 500 тыс. рублей от Фонда содействия инновациям на продолжение научно-исследовательской работы.

По информации регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства, тюменцы реализуют проекты: разработка биоразлагаемых пластин для торакопластики, система на основе порошкового криогеля для транспортировки природного газа в гидратной форме, технология получения высокоэффективных штаммов микроорганизмов для переработки пластиковых промышленных и бытовых отходов, ланцет для комбинированного иммунохроматографического экспресс-определения маркеров ВИЧ, гепатита, туберкулеза.

Прием заявок на очередной грантовый конкурс "УМНИК" продлится до 10 октября. Участвовать могут авторы технологических разработок в возрасте от 18 до 30 лет.

Консультации по телефону 534-000 (доб.1085) Анастасия Матросова.