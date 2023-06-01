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В Тюменской области 14 разработчиков получат по 500 тысяч рублей по программе "УМНИК"

Общество, 13:03 23 июня 2023

ИА "Тюменская линия"

14 тюменских разработчиков признаны победителями программы "УМНИК". Каждый получит по 500 тыс. рублей от Фонда содействия инновациям на продолжение научно-исследовательской работы.

По информации регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства, тюменцы реализуют проекты: разработка биоразлагаемых пластин для торакопластики, система на основе порошкового криогеля для транспортировки природного газа в гидратной форме, технология получения высокоэффективных штаммов микроорганизмов для переработки пластиковых промышленных и бытовых отходов, ланцет для комбинированного иммунохроматографического экспресс-определения маркеров ВИЧ, гепатита, туберкулеза.

Прием заявок на очередной грантовый конкурс "УМНИК" продлится до 10 октября. Участвовать могут авторы технологических разработок в возрасте от 18 до 30 лет.

Консультации по телефону 534-000 (доб.1085) Анастасия Матросова.

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# гранты , разработки , технологии , УМНИК

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