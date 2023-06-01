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Депутат Лариса Цупикова призвала сплотиться вокруг президента

Политика, 14:59 24 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сегодня, мы как никогда должны быть вместе с президентом. Об этом, комментируя обращение президента России Владимира Путина, связанное с действиями руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявила депутат Тюменской областной думы Лариса Цупикова.

"Мы верим в своего президента, вместе мы победим и зло и врага! Иначе мы потеряем все – Родину, страну и себя! Враг будет разбит! Победа будет за нами!", - подчеркнула депутат.

Напомним, в обращении к россиянам президент Владимир Путин подчеркнул, что власти не дадут повториться расколу в России. "Мы защитим народ. Любая смута - смертельная угроза нашему народу, наши действия будут жесткими", - сказал глава страны.

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# Владимир Путин , Лариса Цупикова , облдума

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