Евгений Заболотный: Тюмень – за Путина, за Победу

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Сила России - в единстве и вере. И в сложное для страны время депутаты Тюменской городской думы эти два ключевых понятия считают основой нравственного выбора.

Об этом председатель Тюменской городской думы VII созыва Евгений Заболотный заявил, комментируя видеообращение президента Владимира Путина к нации 24 июня.

"Всем нам необходимо быть вместе и быть готовыми в любой момент отражать как внешние, так и внутренние угрозы. Тюмень – за Путина, за Победу!", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Напомним, 24 июня президент России Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с ситуацией вокруг главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Глава государства подчеркнул также, что виновные в попытке мятежа понесут наказание.