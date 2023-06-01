  • 24 июня 202324.06.2023суббота
  • USD84,0793
    EUR91,4933
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северо-западный

Евгений Заболотный: Тюмень – за Путина, за Победу

Политика, 15:11 24 июня 2023

Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Сила России - в единстве и вере. И в сложное для страны время депутаты Тюменской городской думы эти два ключевых понятия считают основой нравственного выбора.

Об этом председатель Тюменской городской думы VII созыва Евгений Заболотный заявил, комментируя видеообращение президента Владимира Путина к нации 24 июня.

"Всем нам необходимо быть вместе и быть готовыми в любой момент отражать как внешние, так и внутренние угрозы. Тюмень – за Путина, за Победу!", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Напомним, 24 июня президент России Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с ситуацией вокруг главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Глава государства подчеркнул также, что виновные в попытке мятежа понесут наказание.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гордума , Евгений Заболотный

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:11 24.06.2023Евгений Заболотный: Тюмень – за Путина, за Победу
14:59 24.06.2023Депутат Лариса Цупикова призвала сплотиться вокруг президента
14:28 24.06.2023Наталья Шевчик выразила поддержку действиям Владимира Путина
14:26 24.06.2023Фуат Сайфитдинов: наша задача - сплотиться вокруг президента и противостоять этой гнусной измене