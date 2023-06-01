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Тюменский сенатор Павел Тараканов выразил надежду, что бойцы "Вагнера" одумаются

Политика, 16:15 24 июня 2023

Администрация Тобольска (архив) | Фото: Администрация Тобольска (архив)

Вооруженный мятеж Пригожина - пример того, как непомерные гордыня и амбиции могут затмить разум и моментально превратить человека из героя в преступника и предателя, считает Тюменский сенатор Павел Тараканов.

По его словам, подрыв единства страны, вооруженная смута в такой период — это предательство. "Никакая заявленная цель смуты не может оправдать такие действия. Ибо цена смуты всегда непомерна высока для нашего Отечества. Не понимать это может только человек с ожесточенным сердцем и замутненным разумом". - добавил он.

Павел Тараканов выразил надежду, что бойцы ЧВК "Вагнер" внимательно послушают нашего Президента, одумаются и поймут, что единственный путь - как можно быстрее выполнить приказ Верховного Главнокомандующего и прекратить противоправные действия, вернуться на фронт для защиты Отечества, искупить грех гордыни и предательства в бою.

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# Павел Тараканов

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