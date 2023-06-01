Для школьников и студентов Тюменской области разработали медицинскую настольную игру

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Медицинскую настольную игру для молодежи региона разработала студентка Тюменского ГМУ Дания Степанова. На реализацию проекта "СанПроф72" она выиграла 148 тыс. рублей в первом сезоне конкурса "Росмолодежь. Гранты".

"Игра была создана во время научной работы в прошлом году, но получила негативные отзывы. Пришлось менять ее механику, концепцию и сами вопросы. Она похожа на "Уно", "Крокодил" или "Монополию", только на медицинскую тематику. Это игра не только на знания, но и на скорость. Демоверсию, скорее всего, подготовим к началу августа", – поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Дания Степанова.

С осени планируется посетить 50 школ Тюменской области, чтобы провести для старшеклассников вечера настольных игр. По аналогии встречи пройдут с учащимися ссузов и вузов. По словам автора инициативы, для студентов мероприятия проведут не только в мультицентрах "Моя территория" и Студсовете региона, но и в самих колледжах и университетах на классных часах по здоровьесбережению.

Благодаря настольной игре ребята узнают о клещевом энцефалите, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях, о важности диспансеризации, профосмотра. Также о том, как понять, что близкий человек имеет те или иные признаки заболевания и многое другое.

"В прошлом году мы проводили исследования и задали молодежи вопрос – как им больше всего интересно просвещаться о здоровом образе жизни? И в одном из ответов было про настольную игру по заболеваниям. 80 процентов респондентов сказали, что им интересен новый формат, потому что он интерактивный и необычный. Это лучше, чем скучная лекция о здоровье", - добавила Дания Степанова.

В декабре организаторы проведут в Тюмени для 100 самых активных участников чемпионат, где выявят по одному победителю среди школьников и студентов. Им вручат мерч от Тюменского ГМУ и подарки от партнеров проекта.

"Кроме этого, они пройдут два анкетирования, где будут различные психологические вопросы. Результаты исследования по ним мы представим в январе. То есть это не просто поиграть, отчасти это исследовательская работа, насколько ребятам интересно и насколько потом они заинтересуются этими темами", - сказала победительница грантового конкурса.

Напомним, жители Тюменской области выиграли 11,35 млн рублей в конкурсе "Росмолодежь. Гранты". По итогам первого сезона грантополучателями стали 22 человека.

Виктория Макарова