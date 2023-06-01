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Назначен главный врач ишимской больницы - самой крупной в УФО

Общество, 14:48 26 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Александр Синельников назначен главным врачом Областной больнице № 4 Ишима. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению, а также реализации мероприятий национального проекта "Здравоохранение", - отметила директор Департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

У Александра Сергеевича Синельникова 13-летний управленческий опыт. Он руководил кожно-венерологическим диспансером Ишима, был главным врачом ОБ № 15. Последние 4 месяца исполнял обязанности главного врача ОБ № 4.

Областная больница № 4 в Ишиме - самое крупное учреждение здравоохранения в УФО, обслуживает пациентов из 12 районов юга Тюменской области. В его структуре: 5 районных больниц, 4 участковые больницы, 6 врачебных амбулаторий, 169 ФАПов, 10 поликлиник, Центр амбулаторной онкологической помощи, централизованная клинико-диагностическая лаборатория, стационар на 838 коек.

Ежегодно в больнице регистрируется более 1 млн 200 тыс. посещений. Лечение в стационаре проходят более 28 тыс. человек.

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# Ишим , назначения , областная больница №4

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