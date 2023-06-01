Тюменские волонтеры готовят сухие борщи для военнослужащих

| Фото: группа «Сухой борщ на фронт72» | Фото: группа «Сухой борщ на фронт72»

Тюменские волонтеры готовят сухие борщи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. За неделю добровольцы делают около 2,5 тыс. порций.

"Узнала, что в Крыму девочки начали делать сухие супы, потом к ним присоединились волонтеры из других городов. В Тюмени не было такого, поэтому в январе этого года я решила стать координатором и создала чат в Telegram. Большей частью пришли девочки из движения "Тюмень. Шьём и вяжем для наших". Я тоже шила там одежду для солдат, но с маленькими детьми это тяжело. Потом по сарафанному радио подключились и другие, те, у кого мужья и родственники на фронте", - поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" автор проекта Оксана Шабашова.

Сушкой и нарезкой овощей заняты почти 50 женщин. Они взяли за основу работы, уже опробованные единомышленницами в других городах России. Сначала продукты термически обрабатывают – отваривают или парят в духовке, потом натирают, отжимают, остужают и выкладывают на сушилку, где им предстоит сохнуть от 6 до 12 часов. Важно их не пересушить, иначе итоговый продукт испортится.

Такой борщ в полевых условиях можно заваривать кипятком и через 10-15 минут он готов.

"В летнее время делаем супов меньше, так как у многих огороды, отпуска, да и девочки за пять месяцев активной работы подустали. И в целом сейчас овощи дорогие. Раньше нам активно помогали тюменцы, отдавая из своих запасов необходимые продукты, но сейчас мы закупаемся на рынке сразу мешками. Нам помогают волонтеры, мужчины на своих машинах развозят все закупленное до нас", - добавила координатор проекта.

Помимо этого добровольцы готовят для бойцов домашний куриный суп-лапшу, гороховый суп с копченостями и молочные каши. Их девочки делают из геркулесовых, рисовых и других хлопьев, сухого молока, добавляют сахар, орешки и сухофрукты. Неоднократно девушки отправляли солдатам компоты из сушеных яблок и груш, а из сладкого – тыквенные цукаты, пастилу из варенья и энергетические батончики. Но летом из-за жаркой погоды изготовление батончиков отложили, так как они быстро тают.

Ассортимент изготавливаемой продукции пока расширять не планируется из-за большого количества времени, которое тратится на расчеты и организацию доставки овощей.

"Расчетами занимается один человек. Однако мало рассчитать сколько нужно свеклы или моркови на борщ, чтобы получилась тысяча порций. Нужно каждый день у девочек спрашивать – кто и сколько насушил. Хватает ли нам на одну тысячу порций. К примеру, одной девочке дали задание картошку и свеклу сушить, а другой – морковку. Но одна насушила полкило, а другая 100 грамм вместо нужного количества ввиду семейных обстоятельств. Значит нужно срочно распределять недосушенные овощи. И так нужно мониторить каждый день", – отметила Оксана Шабашова.

Посылки тюменки отправляют через проверенные волонтерские движения, такие как "ZOV России", "Переправа", "Путь к победе", "Вместе мы сила", "Тюмень православная - Донбассу". Готовые сухие блюда везут не на склад, а сразу в подразделения. "Мы против того, чтобы супы складировались, поскольку у них срок годности три месяца, – пояснила она. - Насушенное может храниться и дольше, но так как в составе мясо, то не хочется, чтобы оно долго залеживалось".

Присоединиться к движению можно в Telegram-канале "Сухой борщ на фронт72".

Виктория Макарова