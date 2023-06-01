  • 30 июня 202330.06.2023пятница
  • USD87,0341
    EUR95,1052
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер юго-восточный

"Абалакское поле" и концерт Игоря Бутмана посетят участники тура "Тобольск фестивальный"

Общество, 18:43 30 июня 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Два события - "Абалакское поле" и концерт Игоря Бутмана в рамках фестиваля "Лето в Тобольском кремле" - смогут посетить участники экскурсионного тура "Тобольск фестивальный" 8 июля.

Об этом рассказала директор регионального департамента культуры Елена Майер.

"Наши туристические агентства совместно с нами создали туры, которые совмещают посещение "Абалакского поля" и концерт Игоря Бутмана в рамках фестиваля "Лето в Тобольском кремле". Сюда входят трансфер, питание, экскурсионная программа, билеты на фестивали", — сказала она.

"Абалакское поле" в 2023 году "реанимировали": он не проводился несколько лет. По словам Елены Майер, он вызывает большой интерес у людей. 8 июля саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман даст концерт под открытым небом вместе с Тюменским филармоническим оркестром под управлением дирижера Юрия Медяника.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# концерт , Тобольск , Тобольский район , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:39 30.06.2023Ямальские школьники увидели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
19:24 30.06.2023Тюменцы могут стать волонтерами в команде проекта паблик-арта "Морфология улиц"
18:43 30.06.2023"Абалакское поле" и концерт Игоря Бутмана посетят участники тура "Тобольск фестивальный"
18:10 30.06.2023Сборная тюменских школьников стала обладателем Гран-при конкурса "Таланты умного города"