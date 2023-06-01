"Абалакское поле" и концерт Игоря Бутмана посетят участники тура "Тобольск фестивальный"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Два события - "Абалакское поле" и концерт Игоря Бутмана в рамках фестиваля "Лето в Тобольском кремле" - смогут посетить участники экскурсионного тура "Тобольск фестивальный" 8 июля.

Об этом рассказала директор регионального департамента культуры Елена Майер.

"Наши туристические агентства совместно с нами создали туры, которые совмещают посещение "Абалакского поля" и концерт Игоря Бутмана в рамках фестиваля "Лето в Тобольском кремле". Сюда входят трансфер, питание, экскурсионная программа, билеты на фестивали", — сказала она.

"Абалакское поле" в 2023 году "реанимировали": он не проводился несколько лет. По словам Елены Майер, он вызывает большой интерес у людей. 8 июля саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман даст концерт под открытым небом вместе с Тюменским филармоническим оркестром под управлением дирижера Юрия Медяника.

Инна Пахомова