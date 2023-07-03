Опытом создания открытых фондохранений в Тюменской области поделятся с другими регионами России

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Открытое фондохранение Тобольска высоко оценили в Москве. Опыт Тюменской области планируют распространять в других регионах. Об этом сообщила директор областного департамента культуры Елена Майер.

Фондохранение, расположенное в третьем арестантском корпусе Тобольского тюремного замка, показали председателю наблюдательного совета фонда содействия возрождения милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анне Громовой.

"Она очень высоко его оценила и предложила нам консультировать другие музеи в этой сфере. Фондохранение создано при поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора. Мы обсуждали эту тему с ним. Были выделены средства на приобретение специализированного музейного оборудования", — сказала Елена Майер.

Обновление открытого фондохранения завершили в мае, к акции "Ночь музеев". Во всех помещениях установлено новое специализированное оборудование, которое позволяет соблюдать температуру, влажность и освещение. В арестантском корпусе № 3 Тюремного замка в Тобольске находятся около 150 тыс. экспонатов. В "Ночь музеев" были организованы первые пробные экскурсии для горожан. В хранилищах экспонаты сформированы по материалам, из которых они изготовлены. Например, в помещении на первом этаже размещены предметы из дерева и металла. Здесь можно увидеть мебель, например, архиерейский трон XIX века. В хранилище есть более ранние поступления XVIII века. Основная же масса предметов была создана в XX веке.

Отметим, фондохранения также есть в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени и Ялуторовском музейном комплексе.

"У музеев огромное количество экспонатов, которые должны храниться в специализированных условиях. Например, ковры должны быть специально намотаны на рулоны, картины находиться в подвесных сетках. Эти экспонаты используются не постоянно, но нужно, чтобы люди могли их видеть. Для этого и создаются открытые фондохранения. При посетителях хранитель музея открывает выдвижные ящики и рассказывает об экспонатах. Сейчас у жителей Тобольска и гостей есть уникальная возможность записываться на групповые экскурсии в фонды", — добавила директор департамента культуры Тюменской области.

Инна Пахомова