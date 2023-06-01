Полеводы Тюменского района рассказали о планах на урожай

| Фото: vk.com/svivanovatmr | Фото: vk.com/svivanovatmr

Зерновые первых сроков посева из-за жары и отсутствия дождей весной угнетены. Зерно будет мелким. Об этом главе Тюменского района Светлане Ивановой рассказали полеводы.

"С директором АО "Мальковское" Владимиром Илюшиным проехали по полям. Убедилась – снижение температуры и большое количество осадков во второй половине июня нормализировало ситуацию, но урожайности 2022 года ждать не стоит", - написала Иванова в своих соцсетях.

| Фото: vk.com/svivanovatmr | Фото: vk.com/svivanovatmr

Овощеводы-фермеры Кичиковы тоже беспокоятся по поводу урожаев. Свеклу и капусту высаживали рассадой, по ней ударили заморозки. Семена моркови долго не прорастали и начали усыхать. После дождей рост пошел, но успеют ли овощи набрать массу – под вопросом.

"Однако земледельцы района не унывают. Шутят, что в зоне рискованного земледелия, как у нас, каждое лето – особенное, и справиться с капризами погоды помогают опыт и знания", - уверена глава Тюменского района.