Первые выпускники медицинского класса из Тюменского района готовятся стать врачами

Фото: ТюмГМУ (архив) Фото: ТюмГМУ (архив)

Выпускникам первого медицинского класса из пос. Боровский Тюменского района вручили аттестаты. Двое из них решили учиться дальше в Тюменском ГМУ по специальности "Лечебное дело", один - по специальности "Педиатрия".

За два года обучения выпускники медкласса 11 "Б" Боровской школы овладели глубокими знаниями по химии и биологии и деле приобщились к медицине. В школе появился свой отряд волонтеров-медиков "120/80". Ребята помогали персоналу Областной больницы №19, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.