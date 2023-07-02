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Первые выпускники медицинского класса из Тюменского района готовятся стать врачами

Общество, 08:47 02 июля 2023

Фото: ТюмГМУ (архив)

Выпускникам первого медицинского класса из пос. Боровский Тюменского района вручили аттестаты. Двое из них решили учиться дальше в Тюменском ГМУ по специальности "Лечебное дело", один - по специальности "Педиатрия".

За два года обучения выпускники медкласса 11 "Б" Боровской школы овладели глубокими знаниями по химии и биологии и деле приобщились к медицине. В школе появился свой отряд волонтеров-медиков "120/80". Ребята помогали персоналу Областной больницы №19, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

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