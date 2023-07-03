Институт Китая заинтересовался научными исследованиями тюменских химиков

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Сотрудничество по студенческому обмену, совместные научные проекты обсудили на рабочей встрече представители Северо-Восточного педагогического университета из КНР и ТюмГУ. Китайская делегация выразила особенную заинтересованность научными исследованиями Института химии Тюменского госуниверситета, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Стороны также обсудили опыт преподавания китайского языка и культуры в ТюмГУ. С филиалом в Тобольске и Центром иностранных языков и коммуникативных технологий делегация СВПУ рассмотрела перспективы открытия программы подготовки педагогов китайского языка.

Добавим, в ходе двухдневного визита коллеги из СВПУ посетили Антропошколу, Институт государства и права, научно-исследовательские лаборатории Института Химии и Физико-технического института, провели рабочие совещания по реализации образовательных программ и проектов в сфере научных исследований.

Напомним, что ранее ТюмГУ и СВПУ подписали соглашение о сотрудничестве в областях, представляющих взаимный интерес.