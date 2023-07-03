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Житель Тюменской области убил пасынка черенком лопаты

Происшествия, 16:37 03 июля 2023

СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

45-летнего жителя жителя д. Ошкукова Тюменского района подозревают в смерти его пасынка, сообщает СУ СК России по Тюменской области.

По версии следствия, 30 июня между подозреваемым и его 27-летним пасынком произошел конфликт. Злоумышленник избил молодого человека руками и черенком лопаты.

Тело было обнаружено на следующий день во дворе дома. В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская.

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# уголовное дело

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