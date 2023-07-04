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Пассажир "Лады" погиб в ДТП в Ишимском районе

Происшествия, 12:32 04 июля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В столкновении Toyota Camry и LADA Granta в Ишимском районе погиб 27-летний пассажир отечественного автомобиля. ДТП произошло на 277-м км автодороги Тюмень - Омск 3 июля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

От удара "Ладу" отбросило в кювет. По предварительным данным, водитель Toyota, 35-летний житель Ханты-Мансийска, выехал на встречную полосу.

30-летнюю пассажирку "Лады" госпитализировали с тяжелыми травмами, ранены также двое пассажиров иномарки. Обстоятельства ДТП выясняются.

Всего на на дорогах Тюменской области 3 июля произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в них погиб один человек, 13 человек ранены.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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