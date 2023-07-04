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100 боксов с камерами фотовидеофиксации работают на региональных трассах Тюменской области

Общество, 14:34 04 июля 2023

главное управление строительства Тюменской области | Фото: главное управление строительства Тюменской области

100 боксов с комплексами фотовидеофиксации установлено на дорогах регионального значения в Тюменской области. С их помощью специалисты регионального Управления автомобильных дорог ловят нарушителей ПДД.

Специалисты красят вандалозащищённые боксы и наносят на них светоотражающие ленты. Это позволит водителям видеть их в темное время суток, что повышает уровень безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.

Добавим, в 2023 году 15 боксов перенесли на места, где зафиксировано большое количество дорожно-транспортных происшествий.

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# дороги , ПДД , профилактика ДТП

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