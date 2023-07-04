100 боксов с камерами фотовидеофиксации работают на региональных трассах Тюменской области
Общество, 14:34 04 июля 2023
| Фото: главное управление строительства Тюменской области
100 боксов с комплексами фотовидеофиксации установлено на дорогах регионального значения в Тюменской области. С их помощью специалисты регионального Управления автомобильных дорог ловят нарушителей ПДД.
Специалисты красят вандалозащищённые боксы и наносят на них светоотражающие ленты. Это позволит водителям видеть их в темное время суток, что повышает уровень безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.
Добавим, в 2023 году 15 боксов перенесли на места, где зафиксировано большое количество дорожно-транспортных происшествий.