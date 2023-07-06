Тюменская область посоревнуется за звание "Самый читающий регион"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область примет участие в конкурсе "Самый читающий регион", итоги которого подведут осенью 2023 года. Всего за это звание будут бороться 89 субъектов России, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Победивший регион будет удостоен статуса "Литературный флагман России" и памятного приза – статуэтки в виде летящего по волнам бронзового кораблика-книги. Еще одной наградой победителю станет возможность организовать у себя весной 2024 года форум, который объединит мероприятия наиболее активных участников конкурса, позволит расширить культурные контакты и заявить о себе в рамках работы по поддержке литературы и чтения в России.

Для поддержки участников созданы группа ВКонтакте и канал в Telegram. Здесь можно обсудить лучшие практики, книжные события, важные вопросы по участию в конкурсе и текущую работу.