32 участника Тюменской области посоревнуются за звание лучшего тракториста-машиниста

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

VIII областной конкурс "Лучший тракторист-машинист" пройдет на территории ООО "Эвика-Агро" 12 июля. В нем примут участие 23 представителя муниципальных районов и 9 представителей учебных заведений, сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.

Конкурс пройдет в два этапа: выполнение теоретического задания и выполнение практического задания. Практическое задание включает фигурное вождение трактора МТЗ 82 с прицепом 2-ПТС-4, а также вспашку участка поля на тракторах МТЗ-82 с трехкорпусным плугом ПЛН-3-35.

Посетители и участники конкурса также смогут осмотреть национальные подворья, посетить экспозицию Исетского краеведческого музея, посмотреть концертную программу.