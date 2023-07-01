32 участника Тюменской области посоревнуются за звание лучшего тракториста-машиниста
Общество, 09:29 10 июля 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
VIII областной конкурс "Лучший тракторист-машинист" пройдет на территории ООО "Эвика-Агро" 12 июля. В нем примут участие 23 представителя муниципальных районов и 9 представителей учебных заведений, сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.
Конкурс пройдет в два этапа: выполнение теоретического задания и выполнение практического задания. Практическое задание включает фигурное вождение трактора МТЗ 82 с прицепом 2-ПТС-4, а также вспашку участка поля на тракторах МТЗ-82 с трехкорпусным плугом ПЛН-3-35.
Посетители и участники конкурса также смогут осмотреть национальные подворья, посетить экспозицию Исетского краеведческого музея, посмотреть концертную программу.