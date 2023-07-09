Тюменские поля засеяны высококачественными семенами отечественной селекции

| Фото: Россельхозцентр | Фото: Россельхозцентр

Тюменские поля засеяны высококачественными семенами отечественной селекции. К семенам высших категорий, сообщает пресс-служба Россельхозцентра, относится 13,5 %, с 1 по 4 репродукцию - 80,4 %.

Всего тюменские сельхозтоваропроизводители высеяли более 200 тыс. т семян яровых зерновых и зернобобовых культур, это на 5 тыс. т больше, чем в прошлом году. Самой востребованной культурой у предприятий остается яровая пшеница - 119,9 тыс. т, далее ячмень - 36 тыс. т, овес - 25,7 тыс. т и горох - 20 тыс. т.

"Стоит отметить, что среди сортов яровой пшеницы, самым популярным был сорт Икар, более 50 тысяч тонн высеянных семян, это 42 процента от общего объема сева культуры. Лидером среди ячменя стал сорт Абалак - 1,8 тысяча тонн - 49 процентов, у овса сорт Отрада - 10,4 тысячи тонн семян - 40 процентов. Данные сорта относятся к отечественной селекции и принадлежат тюменским селекционерам", - отмечено в сообщении.

Зернобобовых культур высеяно 20,3 тыс. т семян. В области возделывают на полях горох, вику, кормовые бобы. На долю гороха приходится – 20,2 тыс. т семян. Предпочтение отдано таким сортам как Саламанка (9,5 тыс. т семян), Кумир (4,2 тыс. т), Томас (2,1 тыс. т). К иностранной селекции относится 54,5 %.

На полях региона произвели сев просо посевного, бобов кормовых и гречихи.

Многолетние травы засеяны в объеме 136 тонн семян, согласно лабораторной проверке – 95 % кондиционные. На долю злаковых приходится 17 %, бобовых – 83 %.

Высажено картофеля в сельхозпредприятиях и в крестьянских и фермерских хозяйствах 20,41 тыс. т. Оригинальных семян 4,12 тыс. т, элиты 6,10 тыс. т, репродукционных семян 5,69 тыс. т. Требованию ГОСТ Р соответствовало 90 % семян. Всего высажено 30 сортов, из них 11 сортов отечественной селекции и 19 сортов зарубежной селекции.

Среди овощных культур в хозяйствах высеяли свеклу столовую 1018 тонн, моркови - 662 тонны, капусты белокочанной - 65 тонн и салата - 12 тонн. Среди масличных культур в нашей области сельхозтоваропроизводители отдали предпочтение льну масличному - 387,3 тонн, рапсу яровому - 85,8 тонн, подсолнечнику - 2,2 тонны и горчице - 12 тонн.

В регионе высеяно 17 гибридов кукурузы, общим объемом более 400 тонн, и 93 % принадлежат отечественной селекции.