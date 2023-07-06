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В Тюменской области действуют два лесных пожара

Происшествия, 10:35 06 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два лесных пожара действуют в Тюменской области по данным на утро 6 июля. Еще два пожара в лесах на площади 0,4 га удалось ликвидировать за прошедшие сутки и столько же зафиксировано новых, сообщает региональных департамент лесного комплекса.

В Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах сохраняется третий класс – средняя степень пожарной опасности.

Ведомство призывает жителей Тюменской области соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, не выжигать растительность.

При обнаружении природного пожара сообщить о нем необходимо по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.

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# лесные пожары , противопожарная безопасность

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