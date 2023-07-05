В Тюменской области за сутки ликвидировали лесной пожар

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лесной пожар на площади 0,2 га ликвидировали в Тюменской области за прошедшие сутки. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, на утро 5 июля дествуют два локализованных пожара в лесах, зафиксирован один новый.

В Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен третий класс – средняя степень пожарной опасности.

При обнаружении природного пожара сообщить о нем необходимо по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.