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В Тюменской области за сутки ликвидировали лесной пожар

Происшествия, 10:23 05 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лесной пожар на площади 0,2 га ликвидировали в Тюменской области за прошедшие сутки. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, на утро 5 июля дествуют два локализованных пожара в лесах, зафиксирован один новый.

В Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен третий класс – средняя степень пожарной опасности.

При обнаружении природного пожара сообщить о нем необходимо по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.

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# лесные пожары

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