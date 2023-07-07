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Розыгрыш подарков проведут для гостей фестиваля "Семьи, любви и верности" в Тобольске

Общество, 08:56 07 июля 2023

Мультицентр «Моя территория» в Тобольске | Фото: Мультицентр «Моя территория» в Тобольске

Праздничное открытие фестиваля "Семьи, любви и верности" состоится на площадке Аптекарского сада в Тобольске 8 июля в 13 часов, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Здесь любой желающий сможет создать парные браслеты и картины вместе с членами своей семьи или друзьями. В 14 часов 30 минут стартует детский танцевальный флешмоб.

С 15 до 16 часов пройдет беседа-практикум "Подарки и знаки внимания". Участники вместе с экспертом обсудят, как дарить и принимать подарки, а также побеседуют об особенностях подарков для женщин и мужчин.

В 15 часов 30 минут начнется чемпионат по скоростному счету между детьми и родителями, также пройдет встреча "Мама в деле", где участники узнают, как совмещать семейный бизнес, воспитание детей и саморазвитие.

Среди участников состоится розыгрыш подарков. Тоболяки будут получать браслеты, которые можно обменять на подарок. Количество набранных браслетов определит вид подарка, который можно выиграть: сертификаты, фитнес-браслет или Яндекс-станцию.

Возрастное ограничение: 0+

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