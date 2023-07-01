Тюменских школьников приглашают в англоязычный исследовательский лагерь

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Англоязычная программа "Исследовательская проектная смена: науки об обществе-2023" стартует в ТюмГУ с 21 по 26 августа. Школа перспективных исследований ТюмГУ совместно с Центром образования "Олимпикс" приглашает учеников с 8 по 11 классы, интересующихся науками об обществе, экономикой и историей, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Школьники будут изучать общественные науки, экономику, философию, международные отношения, этику и право, погрузившись в атмосферу креативных проектов и исследований и университетской жизни в целом.

Участников ждет погружение в языковую среду. Чтобы знания были равномерно доступны каждому, школьники будут распределены по группам с одинаковым уровнем владения английским. Также школьников ждет обучение и профессиональная ориентация. Участники сразу будут применять полученные знания на практике. Они будут разрабатывать собственный исследовательский проект и защищать его перед экспертами.

Для участия необходимо зарегистрироваться. Более подробную информацию можно узнать на сайте.