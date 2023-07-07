Шестерым нарушителям правил пожарной безопасности в лесах Тюменской области выписали штрафы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Штрафы в 100 тысяч рублей выписали шестерым нарушителям правил пожарной безопасности в лесах, действия которых привели к возгораниям, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

С начала сезона лесные пожары возникали почти во всех районах Тюменской области кроме Армизонского, Казанского и Сладковского.

На сегодняшний день в лесах в регионе зафиксировали уже 177 возгораний. Из них пять "пришли" из соседних регионов, 14 распространились от линий электропередач, обочин автомобильных и железных дорог. 31 пожар возник в лесном фонде от ландшафтных и с территорий населенных пунктов.

36 возгораний были вызваны грозовыми разрядами.