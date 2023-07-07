  • 7 июля 20237.07.2023пятница
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северо-западный

Шестерым нарушителям правил пожарной безопасности в лесах Тюменской области выписали штрафы

Общество, 19:13 07 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Штрафы в 100 тысяч рублей выписали шестерым нарушителям правил пожарной безопасности в лесах, действия которых привели к возгораниям, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

С начала сезона лесные пожары возникали почти во всех районах Тюменской области кроме Армизонского, Казанского и Сладковского.

На сегодняшний день в лесах в регионе зафиксировали уже 177 возгораний. Из них пять "пришли" из соседних регионов, 14 распространились от линий электропередач, обочин автомобильных и железных дорог. 31 пожар возник в лесном фонде от ландшафтных и с территорий населенных пунктов.

36 возгораний были вызваны грозовыми разрядами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# департамент лесного комплекса , лесные пожары , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:18 07.07.2023В Сбербанке назвали условия для дальнейшего успеха использования биометрического эквайринга
19:59 07.07.2023Доля "сберегателей" в Тюмени за три года выросла на 9 процентных пунктов
19:23 07.07.2023Тюменский ансамбль "Росстань" стал дипломантом фестиваля "Горцы"
19:13 07.07.2023Шестерым нарушителям правил пожарной безопасности в лесах Тюменской области выписали штрафы