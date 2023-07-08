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37-летний водитель разбился на большой скорости на дороге Есаулова — Чикча

Происшествия, 18:09 08 июля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

37-летний водитель на Subaru разбился на автодороге Есаулова — Чикча 8 июля. Предварительно, машина ехала на большой скорости, зацепила обочину, сбила дорожный знак и опрокинулась в кювет.

Мужчину выбросило из салона на расстояние около 30 метров. Он погиб. Выясняется, был ли водитель пристегнут ремнем безопасности, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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