37-летний водитель разбился на большой скорости на дороге Есаулова — Чикча

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

37-летний водитель на Subaru разбился на автодороге Есаулова — Чикча 8 июля. Предварительно, машина ехала на большой скорости, зацепила обочину, сбила дорожный знак и опрокинулась в кювет.

Мужчину выбросило из салона на расстояние около 30 метров. Он погиб. Выясняется, был ли водитель пристегнут ремнем безопасности, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.