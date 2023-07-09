В четырех населенных пунктах Уватского района приводят в порядок дамбы

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

В четырех населенных пунктах Уватского района приводят в порядок дамбы. Их очищают от поросли кустарников, мелколесья и травы. Завершены работы в Туртасе, близятся к финалу в Алымке. Далее на очереди - Уват и Осинник.

"Кроме того, в Алымке подрядчики приступили к монтажу водопропускных труб. Такая ежегодная работа дает уверенность в том, что при паводке дамбы выдержат напор воды. Всего в Уватском районе пять гидротехнических сооружений. Они необходимы, чтобы предотвратить затопление сел и деревень и прилегающих к ним территорий", - подчеркнул глава Уватского района Вячеслав Елизаров.