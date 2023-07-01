В Уватском районе уточняют границы земельных участков

| Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Комплексные кадастровые работы проводят на территории Уватского района. Они позволят уточнить границы земельных участков, проверить местоположение зданий и сооружений, выявить и исправить ошибки, а также улучшить качество данных, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, защитить право собственности и разрешить земельные споры.

Как сообщил глава муниципалитета Вячеслав Елизаров, до 1 ноября работы будут проведены на территории с. Демьянское в кадастровых кварталах: 72:18:0306002, 72:18:0301004.

| Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Работы выполняются за счет средств областного бюджета и бесплатны для граждан. Начиная с 2021 года, частные лица, включая представителей дачных и садовых товариществ, могут стать заказчиками для получения такого вида услуг.

Подробнее информацию можно узнать в управлении имущественных отношений и земельных ресурсов администрации района по телефону: 8 (34561) 28-043 доб. 1205.