Госдума обязала банки возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

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Банки теперь обязаны возместить клиенту деньги, которые были переведены мошенникам. Но в том случае, если счет находится в специальной базе Банка России. На возврат у финансовой организации будет 30 дней после получения заявления от пострадавшего, сообщает регулятор.

Полный текст документа опубликован на сайте Госдумы России. Документ также предусматривает двухдневный период охлаждения, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. О сомнительной операции он уведомит клиента. За это время человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет одуматься и не подтверждать перевод.

Кроме того, банки обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег, если информация о совершенных противоправных действиях поступила от МВД России. В настоящее время сведения о так называемых дропперах банки получают из базы данных регулятора.

Отметим, что законопроект о внесении изменений в ФЗ "О национальной платежной системе" в части совершенствования механизма противодействия хищению денежных средств поступил в Госдуму в сентябре 2022 г. Депутаты приняли его в третьем чтении. Впереди - утверждение в Совете Федерации, после чего его должен подписать президент России. После опубликования изменения вступят в силу.