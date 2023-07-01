Инвестор вложит 300 млн рублей в производство сапропеля в Нижнетавдинском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 300 млн рублей вложит инвестор в производство сапропеля в Нижнетавдинском районе. Об этом в прямом эфире рассказал глава муниципалитета Валерий Борисов.

"Пришел предприниматель, сказал, что будет добывать сапропель, песок на озере Сундукуль. Для этого сегодня идет подготовка. Проходят геологические исследования. Здесь торопиться мы не можем, потому что научную работу должны провести в каждом времени года", — добавил глава района.

Будет создано около 300 рабочих мест.

Сапропель используется не только в сельском хозяйстве: из него делают мази, крема и гели для медицины, в нефтяной сфере применяют средства для рекультивации загрязненных земель, изготовленные на его основе.

Отметим, в Нижнетавдинском районе реализуются 16 инвестиционных проектов разной направленности с объемом инвестиций более двух миллиардов рублей. Предусмотрено создание 568 рабочих мест.

Инна Пахомова